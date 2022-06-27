New York Valisi Kathy Hochul: New York, ABD'de kürtaj için 'güvenli liman' olacak

27 Haziran 2022 Pazartesi, 09:21

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade Kararı"nı iptal etti.

Karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, ABD Yüksek Mahkemesi'nin ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı bozmasının ardından New York eyaletinin kürtaja ihtiyaç duyan tüm kadınlar için "güvenli liman" olacağını söyledi.

Kathy Hochul, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, eyaletteki kürtaj hizmetlerinin güçlendirilmesi için 35 milyon dolar bütçe ayıracaklarını belirtti.

Hochul, kürtaj hakkı elinden alınan kadınların New York'ta bu haktan yararlanabileceğini söyledi.