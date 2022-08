New York Valisi, Salman Rüşdi'ye saldırıyla ilgili, 'Kalem bıçağa galip gelecektir' dedi

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:45

New York Valisi Hochul, New York'un batısında bulunan Chautauqua ilçesinde, Rüşdi'nin Hadi Matar isimli zanlı tarafından bıçaklandığı eğitim merkezini ziyaretinde yaptığı konuşmada, Hint asıllı yazara karşı yapılan saldırıyı ifade özgürlüğünün kısıtlanması bağlamında değerlendirerek kınadığını belirti.

Vali, "Yüksek sesle konuşmak bizim DNA'mızda yaygındır. Bu nedenle bilgelik her zaman cehalete üstün gelecek, hoşgörü her zaman nefrete galip gelecek, cesaret her zaman korkuya galip gelecek ve kalem her zaman bıçağa galip gelecektir" ifadelerine yer verdi.

Rüşdi'yi kurtarmak için saldırganın üzerine atlayarak risk alan kurum çalışanlarına teşekkür eden Hochul, Chautauqua Enstitüsü'nün düşünce özgürlüğü ve insan hakları konularında yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu, söz konusu saldırıyı gerçekleştirmek için bu mekanın özellikle seçilmiş olabileceğine işaret etti.

Kathy Hochul, "Valiniz olarak, New York eyaleti her zaman ifade özgürlüğünü korumak için ayakta duracağını söylemek istiyorum. Salman Rüşdi'ye yönelik bu korkakça saldırıyı kınıyoruz" dedi.

New York Valisi ayrıca son zamanlarda radikal hareketlerin çoğaldığına dikkat çekerken, eyalete yönelik terör saldırılarını engellemek için "bir sosyal medya izleme programı" üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

SALDIRI

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan Rüşdi, 12 Ağustos'ta Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsü'nde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada, California doğumlu Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

Biri boynundan olmak üzere 10'dan fazla bıçak darbesine maruz kalan Rüşdi, araçla yaklaşık 40 dakika mesafede bulunan UPMC Hamot Surgery Center Hastanesi'ne helikopterle kaldırılarak ameliyata alınmıştı.

New York Times'a yazılı açıklamada bulunan Rüşdi'nin menajeri Andrew Wylie, Hint kökenli İngiliz yazarın hayati tehlikeyi atlattığını ancak karaciğeri ile bir kolunun bıçak darbelerinden ciddi hasar gördüğünü ve bir gözünü kaybedebileceğini ifade etmişti.

Aynı günün akşamı, polis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerinin New Jersey'deki evinde arama gerçekleştirdiği Matar, dün ilk çıktığı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etmişti.

California doğumlu ve 24 yaşında olan Matar'ın 19 Ağustos'ta tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.