Ferdi Zeyrek davasında ara karar: Tutuklu sanıklar tahliye edildi!

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili ikisi tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında ara karar açıklandı.

SANIKLARA TAHL İ YE!

Mahkeme, yeniden bilirkişi raporu alınmasına, duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine hükmetti.

Tutuklu sanıklar Naim B. ile Halim İ.'nin yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi.

Dava 27 Şubat Cuma gününe ertelendi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesine ilişkin site görevlileriyle, havuzun yapım ve denetim sürecinde görevli kişilerin yargılandığı dava başladı.

Zeyrek, 6 Haziran akşamı evindeki havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandı. Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırladı.

Tutuklu sanıklar N.B. ve H.İ. ile tutuksuz sanıklar A.S., Y.Ö., H.A., M.E., R.A., H.Ş., M.Ç. ile M.G.'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

Duruşmada savcı, yeniden bilirkişi raporu alınmasını, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini talep etti ve tutuklu sanıkların tahliyesi yönünde mütalaa verdi.