New York'ta aşı olan 5-11 yaş arasındaki çocuklara 100 dolar hediye edilecek

05 Kasım 2021 Cuma, 10:35

New York kentinin Belediye Başkanı Bill de Blasio, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı olmaya teşvik için 100 dolar hediye verileceğini açıkladı.

Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer aşısının 5-11 yaş arası için kullanımına onay vermesinin ardından New York kentinde, bu haftanın başından itibaren çocuklara yönelik yaygın aşılama süreci başladı.

Sputnik'in aktardığına göre; kentte çocukları aşılamak üzere toplamda 300 bin doz aşı sipariş edildi.

De Blasio, çarşamba günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan nihai yetkilendirmeyle kentteki tesislerinin 5-11 yaş arası çocuklara Pfizer aşısı sunacağını duyurdu.

CDC'ye göre toplam Covid-19 ölümlerinde çocukların oranı yüzde 0.1.

Starting TODAY kids 5-11 can get vaccinated against #COVID19 at City-run sites. Join us at City Hall with more. https://t.co/jiQfrhjspQ — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 4, 2021

"BİR SÜRÜ ŞEKER ALINABİLİR"

De Blasio, dün düzenlediği basın toplantısında 30 Haziran'dan itibaren aşı olan yetişkinlere sunulan 100 dolarlık hediyenin çocuklara da verileceğini duyurdu.

Belediye Başkanı, çocukların tatil günlerinde 'biraz daha fazla parasının olacağını' ve bununla 'bir sürü şeker alınabileceğini' dile getirdi.

Öte yandan De Blasio, kentte şimdiye dek 12 milyon 113 bin 400 kişinin aşı olduğu bilgisini verdi.