New York'ta aşı olan 5-11 yaş arasındaki çocuklara 100 dolar hediye edilecek

New York kentinin Belediye Başkanı Bill de Blasio, 5 ila 11 yaş arasındaki çocuklara yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı olmaya teşvik için 100 dolar hediye verileceğini açıkladı.

Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer aşısının 5-11 yaş arası için kullanımına onay vermesinin ardından New York kentinde, bu haftanın başından itibaren çocuklara yönelik yaygın aşılama süreci başladı.

Sputnik'in aktardığına göre; kentte çocukları aşılamak üzere toplamda 300 bin doz aşı sipariş edildi.

De Blasio, çarşamba günü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) alınan nihai yetkilendirmeyle kentteki tesislerinin 5-11 yaş arası çocuklara Pfizer aşısı sunacağını duyurdu.

CDC'ye göre toplam Covid-19 ölümlerinde çocukların oranı yüzde 0.1.

