New York'ta çocuk felci virüsü nedeniyle OHAL ilan edildi
ABD’nin New York eyaleti valisi, New York kentinin bazı ilçelerindeki atık sularda ‘çocuk felci virüsü’ tespit edilmesinden sonra dün olağanüstü hal ilan etti.
Eyalet Valisi Kathy Hochul adına dün yayımlanan yürütme emrinde, New York kentindeki bazı ilçelerin atık sularında çeşitli tarihlerde çocuk felcine neden olan virüse rastlandığı ve hastalığın yayılarak salgına dönüşmesini önlemek için olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi. Olağanüstü hal 9 Ekim’e kadar devam edeceği ve bu süre içinde yerel sağlık yetkililerinin, soruşturma yapacağı, temaslıları belirleyeceği, aşı yönetimi ve sosyal yardım yapacağı ifade edildi.
NASIL BAŞLADI?
New York kentinin hemen kuzeyindeki Rockland İlçesi’nde bir kişinin virüse yakalanmasının ve felç olmasının ardından atık sular izlenmeye ve teste tabi tutulmaya başlandı. Yetkililer, Rockland'daki vakanın ABD genelinde son 10 yıldaki ilk vaka olduğunu vurguladı. Başka ilçelerde de bu vakayla genetik ilişkili çocuk felci virüsü tespit edilmesini takiben yetkililer, harekete geçerek olağanüstü hal ilan etti. New York eyaleti sağlık departmanı, eyalet çapındaki ortalama aşılama oranlarının yaklaşık yüzde 79 olduğunu ifade ederek bu oranı yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.
ÇOCUK FELCİ
Çocuk felci, tedavisi olmayan ve virüsle bulaşan bir hastalık olarak özellikle 5 yaş altı çocuklar için tehlikeli arz etmektedir. Virüsü kapan bir kişinin dışkısı ile temas yoluyla veya öksürme veya hapşırma sırasında mikro damlacıklar yoluyla yayılan bir virüs olarak bilinmektedir. Aşılamayla önlenebilir bir hastalıktır.
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