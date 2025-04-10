New York'ta helikopter düştü: 6 ölü
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
NEDENİ BİLİNMİYOR
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Etiketler: #New York #helikopter #kaza
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