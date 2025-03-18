Artos Dağı’nda kurtarma operasyonu! Askeri helikopter, ayağı kırılan dağcı için havalandı

Ayağı kırılan dağcı Güçlü Özen, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye sevk edildi.

Artos Dağı’nda kurtarma operasyonu! Askeri helikopter, ayağı kırılan dağcı için havalandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:28

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na tırmanış sırasında düşerek ayağı kırılan dağcı Güçlü Özen (44), askeri helikopter ile bölgeden alındı.

Yabancı dağcıların da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, bugün Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı. Dağcılardan Güçlü Özen, düşerek ayağını kırdı. Arkadaşlarının haber vermesi ile bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan da askeri helikopter havalandı. Yaralı dağcı Özen, helikopterle Filo Komutanlığı'na oradan da hazır bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer dağcılar da ekiplerle birlikte bölgeden ayrıldı.


Etiketler: #dağcı #askeri helikopter

İlgili Haberler

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı!
Isparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!

Isparta'da akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
Isparta'da askeri helikopter faciasında kahreden ayrıntı: Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi

Isparta'da askeri helikopter faciasında kahreden ayrıntı: Dün doğum günüydü, bugün acı haberi geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler