Artos Dağı’nda kurtarma operasyonu! Askeri helikopter, ayağı kırılan dağcı için havalandı
Ayağı kırılan dağcı Güçlü Özen, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye sevk edildi.
Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'na tırmanış sırasında düşerek ayağı kırılan dağcı Güçlü Özen (44), askeri helikopter ile bölgeden alındı.
Yabancı dağcıların da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, bugün Gevaş ilçesindeki 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı'na tırmandı. Dağcılardan Güçlü Özen, düşerek ayağını kırdı. Arkadaşlarının haber vermesi ile bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Van Jandarma Filo Komutanlığı'ndan da askeri helikopter havalandı. Yaralı dağcı Özen, helikopterle Filo Komutanlığı'na oradan da hazır bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer dağcılar da ekiplerle birlikte bölgeden ayrıldı.
Etiketler: #dağcı #askeri helikopter
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