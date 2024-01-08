New York'ta 'İsrail' protestosu: Tüneli kapattılar
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durması ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi talebiyle New York'ta kalabalık bir grup eylem yaptı. Yaklaşık 50 kişilik grup, Holland Tüneli girişini kapattı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken;
dünyanın çeşitli yerlerinden İsrail protestoları haberleri gelmeye de devam
ediyor.
Son olarak ABD, New York’ta toplanan göstericiler, Filistin’e
destek ve dayanışma mesajları vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını
protesto etti.
TÜNEL GİRİŞİNİ KAPATTILAR
Yaklaşık 50 kişilik bir grup, Holland Tüneli girişini
kapattı.
EYLEMLER HAFTA SONU DA DEVAM ETMİŞTİ
Hafta sonu da birçok ülkede İsrail saldırıları altındaki
Filistin halkıyla dayanışma eylemleri düzenlenmişti. Saldırıların derhal
durması ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi çağrıları yapılmıştı.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Berkeley Üniversitesi yakınlarında toplanan göstericiler, Filistin’e destek ve dayanışma mesajları vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmişti.
Maryland
eyaletinin başkenti Annapolis kentindeki Kongre Binası önünde de Filistin’e
destek gösterisi düzenlenmişti. Filistin bayrakları taşıyan kitle İsrail’in
saldırılarını protesto etmişti. ABD’nin New York, San Francisco, Chicago gibi
birçok kentinde de eylemler yapılmıştı.
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