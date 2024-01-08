New York'ta 'İsrail' protestosu: Tüneli kapattılar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durması ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi talebiyle New York'ta kalabalık bir grup eylem yaptı. Yaklaşık 50 kişilik grup, Holland Tüneli girişini kapattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:00
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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken; dünyanın çeşitli yerlerinden İsrail protestoları haberleri gelmeye de devam ediyor.

Son olarak ABD, New York’ta toplanan göstericiler, Filistin’e destek ve dayanışma mesajları vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

TÜNEL GİRİŞİNİ KAPATTILAR

Yaklaşık 50 kişilik bir grup, Holland Tüneli girişini kapattı.

EYLEMLER HAFTA SONU DA DEVAM ETMİŞTİ

Hafta sonu da birçok ülkede İsrail saldırıları altındaki Filistin halkıyla dayanışma eylemleri düzenlenmişti. Saldırıların derhal durması ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi çağrıları yapılmıştı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Berkeley Üniversitesi yakınlarında toplanan göstericiler, Filistin’e destek ve dayanışma mesajları vererek İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmişti.

Maryland eyaletinin başkenti Annapolis kentindeki Kongre Binası önünde de Filistin’e destek gösterisi düzenlenmişti. Filistin bayrakları taşıyan kitle İsrail’in saldırılarını protesto etmişti. ABD’nin New York, San Francisco, Chicago gibi birçok kentinde de eylemler yapılmıştı.



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