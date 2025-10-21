Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy başkent Paris'teki La Sante Cezaevi'ne girdi. Peki, Nicolas Sarkozy kimdir? Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy neden hapse girdi?

NİCOLAS SARKOZY KİMDİR?

Nicolas Sarkozy, 28 Ocak 1955 tarihinde Fransa’nın başkenti Paris’te doğdu. Babası Macar asıllı bir göçmendi, annesi ise Yunan kökenli bir Fransız vatandaşıydı. Bu çok kültürlü aile yapısı, onun farklı bakış açıları geliştirmesine katkı sağladı.

Sarkozy, hukuk eğitimi aldıktan sonra genç yaşta siyasete ilgi duydu. 1970’lerin sonlarında Fransız sağ partilerinden Rassemblement pour la République (RPR) içinde aktif rol aldı. Kısa sürede dikkat çekti ve belediye başkanlığı, milletvekilliği ile içişleri bakanlığı görevlerinde bulundu.

2002 yılında Jacques Chirac’ın başkanlığı döneminde içişleri bakanı olarak büyük bir popülerlik kazandı. Güvenlik politikalarındaki sert ve kararlı tavrıyla öne çıktı.

2004 yılında UMP (Union pour un Mouvement Populaire) partisinin lideri oldu ve 2007’de yapılan seçimlerde Fransa Cumhurbaşkanı seçildi.

Sarkozy’nin 2007–2012 yılları arasındaki cumhurbaşkanlığı dönemi, ekonomik reformlar, göç politikaları ve Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından oldukça hareketli geçti. Kriz döneminde Fransa ekonomisini canlandırmak için reformlar yaptı ancak bazı politikaları eleştirildi.

2012’deki seçimleri François Hollande’a kaybetti ve bir süre siyasetten uzaklaştı. 2014’te yeniden parti başkanlığına döndü ama 2017 seçimlerinde aday olamadı.

Siyasetten sonra bazı davalar ve yolsuzluk suçlamalarıyla gündeme geldi. 2021 yılında “yolsuzluk ve nüfuz ticareti” suçlarından mahkûm edildi ve ev hapsine çarptırıldı.

Sarkozy, İtalyan kökenli şarkıcı Carla Bruni ile evlendi. Bu evlilik Fransız medyasında uzun süre konuşuldu. Çiftin bir kız çocukları oldu.

NİCOLAS SARKOZY NEDEN HAPSE GİRDİ?

Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy cezaevine girdi. Sarkozy, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından hücreye alınacak.

1958'DEN SONRA BİR İLK

Sarkozy, bu cezaevinde tek kişilik, 11 metrekarelik, pencereli bir hücrede tutulacak. Sarkozy, 1958'den bu yana Fransa tarihinde hapse giren ilk eski cumhurbaşkanı oldu.