Nijer: Almanya, Fransa ve Nijerya Büyükelçileri 48 saat içinde ülkeden ayrılsın

Yayınlanma: 26.08.2023 - 08:23

Güncelleme: 26.08.2023 - 08:23

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Nijerya Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Nijerya'nın Niamey Büyükelçisi Mohamed Usman'ın bakanlığa çağrıldığı ancak büyükelçinin bu davete icabet etmediği belirtildi.

Bu gerekçeyle Büyükelçi Usman'ın agremanının iptal edildiği bildirilen belgede, Usman'dan 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer Dışişleri Bakanlığı, gün içinde Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte ve Almanya'nın Niamey Büyükelçisi Oliver Schnakenberg'e de ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) dönem başkanlığını da yürüten Nijerya, askerleri yönetimden uzaklaştırmak için Nijer'e askeri müdahale planını destekleyen ülkelerinde başında geliyordu.

Fransa ve Almanya da 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetimi tanımadıklarını belirterek, ECOWAS'ın müdahale planına açıktan destek vermişti.