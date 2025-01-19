Nijerya, BRICS'e ‘ortak ülke’ olma davetini kabul etti
Afrika ülkesi Nijerya, BRICS'e ‘ortak ülke’ olma davetini kabul etti.
Nijerya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Kimiebi Imomotimi Ebienfa, Nijerya'nın BRICS'e ‘ortak ülke’ olarak katılma davetini kabul ettiğini belirtti.
Ebienfa, bu adımın Nijerya'nın uluslararası iş birliğini teşvik etme ve ekonomik fırsatlardan yararlanma hedefleriyle uyumlu olduğunu bildirdi.
Ebienfa, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın ticaret, yatırım, enerji güvenliği, altyapı geliştirme, teknoloji ve iklim değişikliği gibi alanlarda ortak hedeflerini ilerletmek için bu platformdan faydalanmaya hazır olduğunu aktardı.
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