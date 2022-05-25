Nijer'de terör operasyonu: 40 terörist etkisiz hale getirildi
Nijer'de yaklaşık 40 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijer Silahlı Kuvvetleri'nden (FAN) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Diffa bölgesine 24-25 Mayıs gecesi Boko Haram üyelerine operasyon yapıldığı duyuruldu.
Birçok askeri mühimmatın ele geçirildiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 40 Boko Haram üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar, Burkina Faso ve Nijer'de de sık sık saldırılar düzenliyor.
Nijer, Sahel'deki diğer komşusu Burkina Faso ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nijer'deki terör saldırıları nedeniyle son 3 yılda 313 bin kişi ülke içinde yer değiştirdi, 235 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.
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