Nijerya, 173 askeri Gine'ye gönderdi

22 Nisan 2022 Cuma, 14:10

Siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşan Gine'ye, Nijerya'dan askeri destek geldi.

Nijerya Ordu Eğitim Sorumlu Başkan Yardımcısı Tümgeneral Oluwafemi Akincobi, askeri desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

173 ASKER SEVK EDİLDİ

Tümgeneral Oluwafemi Akinjobi, 173 askerin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Gine Misyonu'nda görev almak üzere Gine'ye gönderildiğini duyurdu.

Oluwafemi Akinjobi, Nijerya'nın barışın ışığı ve ECOWAS alt bölgesinin bekçisi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

Akinjobi, Nijeryalı barış güçlerinin dünyadaki birçok çatışma bölgesinde barışı yeniden tesis etmeye yardımcı olduğuna işaret ederek, bunun da onlara çeşitli görevlerden birçok ulusal ve bireysel takdir kazandırdığını söyledi.