Nijerya, 205 askeri Gambiya'ya gönderdi
Nijerya, ECOWAS misyonunda görev alacak 205 askeri Gambiya'ya gönderdi.
Nijerya ordusundan Tümgeneral Oluwafemi Akinjobi, Gambiya ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tümgeneral Oluwafemi Akinjobi, Gambiya'daki Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) misyonunun 2016'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra anayasal krizi çözmek için bir müdahale misyonu olarak kurulduğunu belirtti.
205 ASKER GAMBİYA'YA GÖNDERİLDİ
Oluwafemi Akinjobi, 205 Nijeryalı askerin, ECOWAS Gambiya Misyonu'nda görev almak üzere bu ülkeye gönderildiğini söyledi.
Akinjobi, Nijerya'nın 1960'tan bu yana 40 barışı koruma görevine başarıyla katıldığını ve 100 binden fazla barış gücü askerinin görevlendirdiğini kaydetti.
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