Nijerya’da camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Patlama nedeniyle caminin bir kısmı yıkılırken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı
25.12.2025 00:47:00
İHA
Nijerya’da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.
