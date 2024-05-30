Nijerya, İngiliz sömürgecilerin yazdığı milli marşı yeniden kullanacak

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, İngiliz sömürgeciler tarafından yazılan eski milli marşa dönülmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:18
Nijerya, İngiliz sömürgecilerin yazdığı milli marşı yeniden kullanacak
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Senato Başkanı Godswill Akpabio, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Tinubu'nun, Senato tarafından kabul edilen "2024 Ulusal Marş Yasa Tasarısı"nı onayladığını belirtti.

Tinubu, başkent Abuja'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Nijerya, seni selamlıyoruz" ifadesiyle başlayan marşın, ülkenin yeni milli marşı olarak kabul edildiğini söyledi.

Ülkede bugüne kadar, 1967-1970 yıllarındaki iç savaşın ardından birliğin sağlanması için Nijeryalı Pa Odiase tarafından 1978'de yazılan ve "Kalkın ey yurttaşlar, Nijerya'nın çağrısına uyun" ifadesiyle başlayan milli marş kullanılıyordu.

Nijerya'nın 1 Ekim 1960'ta bağımsızlığını kazandığı dönemde ülkede yaşayan İngiliz Lillian Jean Williams tarafından yazılan milli marş ise 1960-1978'de kullanılmıştı.

Hükümet yetkilileri, bu marşın Nijerya'nın ulusal kimliğinin ve birliğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacağını savunurken, halk yeniden kullanılacak olmasına tepki gösteriyor.


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