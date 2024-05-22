Nijerya'daki bir camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir camide meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye çıktı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 16:47
Nijerya'daki bir camide meydana gelen patlamada ölü sayısı 17'ye yükseldi
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Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı açıklamada, geçen hafta eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında camiye atılan molotofkokteyli nedeniyle patlama meydana geldiğini hatırlattı.

Haruna, patlamada yaralananlardan 6'sının yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yaptığı yazılı açıklamada, bu trajik eylemi kınayarak kolluk kuvvetlerine, faillerin titizlikle soruşturulmasını ve kovuşturulmasını sağlama talimatı verdi.

Kano eyaletine bağlı Laraba Abasawa köyünde 15 Mayıs'ta bir camiye molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıda meydana gelen patlamada 11 kişi ölmüştü.

Patlamaya ilişkin yapılan soruşturmalarda 1 kişi gözaltına alınmıştı.


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