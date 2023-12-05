Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' köyü bombaladı: 85 ölü

Nijerya Hava Kuvvetleri'nin (NAF) Kaduna eyaletindeki bir köyü 'yanlışlıkla' bombalaması sonucu 85 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:22
Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' köyü bombaladı: 85 ölü
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Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı'ndan (NEMA) yapılan açıklamada, 3 Aralık akşamı Kaduna eyaletine bağlı Tudun Biri köyünde köylülerin Mevlid kutlaması için toplandığı sırada orduya ait bir hava aracının köyü bombaladığı duyuruldu.

Saldırı sonucu aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu 85 kişinin hayatını kaybettiği, en az 66 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaduna Valisi Uba Sani ise teröristlere karşı dron ile gerçekleştirilen operasyonda yanlışlıkla sivillerin vurulduğunu belirtti.

SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba olayla ilgili yaptığı açıklamada, teröristlerin kasıtlı olarak sivillerin yoğun olduğu alanlara konuşlandığını ifade etti. Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu ise olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması yönünde talimat verdi.


Nijerya yanlışlıkla Bomba

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