Nijerya'da 30 bin terörist teslim oldu

12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

Üst düzey bir Nijeryalı yetkilinin Perşembe günü başkent Abuja'da yaptığı açıklamaya göre, Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesinde Boko Haram ve Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) üyelerinden oluşan 30.000'in üzerinde terörist askerlere teslim oldu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'ye bölgede olup bitenler hakkında bilgi verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin valisi Babagana Zulum, güvenlik kuvvetlerinin teröristlerin faaliyetlerini kontrol almaya yönelik önlemler almaya devam etmesinden dolayı nispeten huzurun sağlandığını söyledi.

Öte yandan Zulum, teröristlerin tam olarak ne zaman teslim olmaya başladığını belirtmekten kaçındı. "Kuzeydoğudaki bu isyan, kısa zaman içinde geçmişe gömülecek" diyen Zulum, bunu "memnuniyetle karşılanan bir gelişme" olarak niteledi. Eyalet hükümetinin, sürekli diyalog ve arabuluculuk yoluyla teröristlerle irtibata geçtiğini söyleyen vali, bu yaklaşımın olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Pişman olan direnişçilere teslim olmalarından önce senet verildiği iddialarını yalanlayan vali, gönüllü teslim olanların, çatışmalarda Nijerya askerleri tarafından yakalananlardan farklı muameleye tabi tutulacağını söyledi. Vali, "Federal hükümetin iyi yönetimle sağladığı destek sayesinde bu şekilde ilerlememiz halinde Boko Haram kısa sürede sona erer" diye ekledi.

ISWAP, kardeş grubu Boko Haram'la birlikte Nijerya'nın kuzeydoğusunda İslam devleti kurmaya çalışıyor. Bu terör grupları saldırılarını Çad Gölü Havzası'ndaki diğer ülkelere de genişletti.