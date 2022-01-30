Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan 110 kız öğrenciden hala haber alınamadı

30 Ocak 2022 Pazar, 07:46

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Kibaku (Chibok) Bölge Geliştirme Derneği (KADA) Başkanı Dauda Iliya, yaptığı açıklamada, Nisan 2014'de Boko Haram tarafından kaçırılan kız öğrencilerden 110'undan haber hala haber alınmadığını belirtti.

Bölgedeki ebeveynlerin ve Topluluğun, sürekli saldırılara, cinayetlere, kaçırmalara, kundaklamalara ve diğer sayısız suça maruz kalmaya devam ettiğine işaret eden Iliya, bu duruma karşı hükümetin acil harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Iliya, Chibok bölgesinde 2012 sonlarından bu yana 72 kişinin yaşamını yitirdiğini, 407'sinin kaçırıldığını aktararak, çok sayıda ev ve iş yerinin kundaklandığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.