Nijerya'da 4 Katolik rahibe kaçırıldı

Nijerya'nın İmo eyaletinde 4 rahibenin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi. Sisters of Jesus Katolik Kilisesi Genel Sekreteri Ihedoro, rahibelerin bulunması için halktan dua istedi.

AA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:14
Nijerya'da 4 Katolik rahibe kaçırıldı
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İmo eyaletinde bulunan Sisters of Jesus Katolik Kilisesi Genel Sekreteri Zita Ihedoro, Rivers eyaletine giden rahibelerin dönüşte kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradıklarını belirtti.

Saldırıda 4 Katolik rahibenin kaçırıldığını kaydeden Ihedoro, "Hızlı ve güvenli salıverilmeleri için dua istiyoruz" ifadesini kullandı.

CEZASI 'İDAM'

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.


Nijerya Rahibe eyalet

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