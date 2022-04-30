Nijerya'da 63 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'da 63 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram ve ISWAP'a karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.
Benard Onyeuko, operasyonlarda, aralarında ISWAP'ın elebaşı Abubakar Dan-Buduma'nın da bulunduğu 63 teröristin öldürüldüğü kaydetti.
Onyeuko, operasyonlarda 79 örgüt üyesinin de yakalandığını ifade ederek, ayrıca teröristlere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
BOKO HARAM
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünün ardından Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.
Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.
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