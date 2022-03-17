Nijerya'da greve giden akademisyenler, hükümetten olumlu dönüş alamadı

17 Mart 2022 Perşembe, 00:00

Nijerya'da, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle greve giden akademisyenler, hükümetten olumlu dönüş alamadı.



Üniversite Akademisyenleri Sendikası Temsilcisi Osman Muhammed yaptığı açıklamada, akademisyen temsilcilerin hükümetle 6 saatlik bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Muhammed, yapılan uzun görüşmelere rağmen hükümetten olumlu dönüş alamadıklarını söyledi.

Akademisyenlerin başlattığı grevden hükümet taleplerini yerine getirene kadar vazgeçmeyeceklerini aktaran Muhammed, "Hükümetten fazla bir beklentimiz yok sadece iyi maaş ve güzel çalışma ortamı istiyoruz." dedi.

Nijerya'daki akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşlarının düşük olduğu gerekçesiyle 14 Mart'ta iki aylık "uyarı grevi" başlatmıştı.