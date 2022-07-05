Nijerya'da ham petrol hırsızlığı: 6 ayda 1,4 milyar dolar zarara soktu
Nijerya'da ham petrol hırsızlığı ülkeyi 6 ayda 1,4 milyar dolar zarara soktu.
Nijerya'nın, bu yılın ilk 6 ayında ham petrol hırsızlığı nedeniyle 1,4 milyar dolar zarar ettiği bildirildi.
Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkede devam eden ham petrol hırsızlığının ülke ekonomisi için bir tehdit olduğunu belirtti.
Gbenga Komolafe, bu yılın 2022'nin ilk yarısında üretilen 141 milyon varil petrolün 132 milyon varilinin ihracat terminallerinden alınabildiğini kaydetti.
Komolafe, ülkede ocak-haziran petrol hırsızlığının 1,4 milyar dolar zarara mal olduğunu vurgulayarak, "Bu, ham hırsızlık nedeniyle 9 milyon varilden fazla petrolün kaybedildiğini gösteriyor. Bu eğilimi durdurulmazsa, Nijerya ekonomisine yönelik bir tehdit oluşturmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
Komolafe ayrıca, ham petrol hırsızlığının 2021'de günde 103 bin varilden bu yılın ilk yarısında günde ortalama 108 bin varile yükseldiğini kaydetti.
Nijerya'da 200'den fazla yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor. Ülkede son iki haftada 3,8 milyon litre çalıntı ham petrol ele geçirilmişti.
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