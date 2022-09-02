Nijerya'da hava operasyonu: 14 çete üyesi öldürüldü
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, 14 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya'da devam eden "Whirl Punch Operasyonu" kapsamında Nijerya Hava Kuvvetleri, Kaduna eyaletine bağlı Kuduru bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenledi.
Operasyonda 14 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi ve çok sayıda kişi yaralı olarak kaçtı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.
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