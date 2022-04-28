Nijerya'da kurtarma operasyonu: 798 sivil kurtarıldı

28 Nisan 2022 Perşembe, 17:26

Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ordunun, 7-28 Nisan'da ülkenin Borno eyaletinin çeşitli bölgelerinde Boko Haram ve ISWAP militanlarına karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

General Benard Onyeuko'nun açıklamasına göre Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 3 haftada terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın rehin aldığı 798 sivili kurtardı.

Onyeuko, operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, örgütlerin eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin de imha edildiğini bildirdi.

BOKO HARAM 2009'DAN BU YANA BÖLGEDE

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi