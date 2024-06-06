Nijerya'da maden ocağındaki göçükte 14 kişi halen enkaz altında
Nijerya'nın Niger eyaletinde 3 Haziran'da maden ocağında meydana gelen göçükte, 14 kişinin hala enkaz altında olduğu bildirildi.
Maden Kaynakları Bakanlığı Niger Eyaleti Müsteşarı Yunusa Mohammed Nahauni, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Haziran'da eyaletin Shiroro bölgesinde şiddetli yağış sonucu oluşan madendeki göçük nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğünü belirtti.
Nahauni, olayda 14 kişinin enkaz altında olduğunu kaydetti.
Ayrıca Nahauni, güvenlik endişeleri nedeniyle eyaletteki tüm madencilik faaliyetlerinin askıya alındığını hatırlattı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ulusal basında çıkan haberlere göre maden ocağındaki göçük nedeniyle 20 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Niger'in Shiroro bölgesinde 4 Haziran'da yaşanan şiddetli yağış sonucu bir maden ocağında göçük oluşmuştu.
Nijerya Acil Durum Ajansından (SEMA) yapılan açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 30 işçinin enkaz altında olduğu, 6 kişinin kurtarıldığı açıklanmıştı.
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