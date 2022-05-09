Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 10 ölü
Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisindeki patlamada 10 kişi öldü.
Nijerya'da Abia eyaletinin Uzuaku bölgesinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.
Patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.
Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.
Nijerya'nın Rivers ve İmo eyaletlerinin sınırında 22 Nisan'da da yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 109 kişi hayatını kaybetmişti.
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