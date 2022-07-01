Nijerya'da rehine operasyonu: 1 kız öğrenci daha kurtarıldı

01 Temmuz 2022 Cuma, 16:22

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri daha kurtarıldı.

Teröristlere karşı yürütülen "Hadin Kai Operasyonu" Komutanı Tümgeneral Christopher Musa, Borno eyaletindeki Bama bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Musa, operasyonda Boko Haram tarafından rehin tutulan Chibok kızlarından birinin daha kurtarıldığını kaydetti.

Musa ayrıca, kurtarılan kız öğrencinin sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini aktararak, daha sonra ailesine teslim edilmesi amacıyla eyalet hükümetine teslim edileceğini söyledi.

Nijerya ordusu, Boko Haram'ın rehin aldığı Chibok kız öğrencilerinden ikisini geçen ay kurtarmıştı.

2014 YILINDA 267 ÖĞRENCİ KAÇIRILDI

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.