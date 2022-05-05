Nijerya'da rehine operasyonu: 12 kişi kurtarıldı
Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 12 kişi kurtarıldı.
Nijerya'nın Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, Katsina eyaletine bağlı Daura bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Gambo İsah, operasyonda aralarında 8 kadının bulunduğu 12 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
İsah, operasyonda 4 çete üyesinin yakalandığını belirterek, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.
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