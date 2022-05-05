Nijerya'da rehine operasyonu: 12 kişi kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çetelerin kaçırdığı 12 kişi kurtarıldı.

AA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 14:46
Nijerya'da rehine operasyonu: 12 kişi kurtarıldı
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Nijerya'nın Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, Katsina eyaletine bağlı Daura bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Gambo İsah, operasyonda aralarında 8 kadının bulunduğu 12 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

İsah, operasyonda 4 çete üyesinin yakalandığını belirterek, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.


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