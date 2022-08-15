Nijerya'da rehine operasyonu: 35 kişi kurtarıldı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:23

Nijerya'nın Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, eyaletin Sabon Gero bölgesinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonda 35 çocuk ve kadının kurtarıldığını söyledi.

Operasyonlarda çok sayında silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Aruwan, çetelere ait silahlar, motosikletler ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.