22.12.2025 10:56:00
Hollandalı gazeteci duyurdu... Joey Veerman'dan Fenerbahçe kararı!

PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman'ın, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği iddia edildi. Hollanda basını, transferin bu hafta tamamlanacağını öne sürdü.

Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Joey Veerman transferini bu hafta noktalayabilir.

Hollanda'dan Rik Elfrink'in haberine göre Joey Veerman, PSV'den ayrılmak ve Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin bu hafta tamamlanabileceği belirtildi.

PSV Eindhoven forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Veerman, 8 gol attı ve 8 asist yaptı.

ROMANO DUYURMUŞTU

Geçen günlerde Fenerbahçe'nin Joey Veerman'ın transferi için anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Fabrizio Romano'un aktardığı haberde; sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli karşılığında PSV ile anlaşmaya vardığı ifade edilmişti.

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu ile de kişisel şartlarda anlaştığı, yönetici Ertan Torunoğulları'nın Hollanda'da bu transfer için resmi imzalara atacağı da belirtilmişti.

