Nijerya'da senatörün konvoyuna yönelik saldırıda 5 kişi öldü

Nijerya'da senatörün konvoyuna yönelik saldırıda, 2 polis ve 3 sivil yaşamını yitirdi.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 16:04
Nijerya'da senatörün konvoyuna yönelik saldırıda 5 kişi öldü
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Nijerya'da silahlı kişilerin, Güney Anambra Senatörü Ifeanyi Ubah'ın konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, eyaletin Njikoka bölgesinde Senatör Ubah'ın konvoyuna ateş açtığını belirtti.

İkenga, saldırıda 2 polisin ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altında alındığını aktaran İkenga, "Saldırıya ilişkin henüz kimse yakalanmadı ancak şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor." dedi.


Senatör Nijerya Konvoy silahlı saldırı

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