Nijerya'da silahlı çatışma: 9 çete üyesi öldü
Nijerya'nın Plateau eyaletinde yerel polis ile çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.
Nijerya'da güvenlik güçleri Plateau eyaletine bağlı Zak bölgesinde silahlı çete üyelerinin saldırısını engelledi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada 9 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi, 3 polis de yaşamını yitirdi.
Ülkede silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Video Haberler
- Öldürülen Nero'nun sahibi hakim karşısında
- Kazada can vermişlerdi: Kebiç ailesi toprağa verildi
- Çengelköy’de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
- Mansur Yavaş’tan Akşener’e bayram öncesi ziyaret
- İstanbul'da maymun şaşkınlığı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Sivas’ta hafif ticari araç takla attı
- Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 kişi gözaltında
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Cengiz, Bank Asya ve 500 binlik kredi...
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- AKP artık birinci parti değil
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi