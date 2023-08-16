Nijerya'da silahlı kişiler 19 kişiyi kaçırdı
Nijerya'da silahlı kişiler baskın düzenledi. Baskında, çoğu kadın olmak üzere 19 kişi kaçırıldı.
Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin 19 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler Katsina eyaletine bağlı Madogara bölgesinde baskın düzenledi.
Silahlı baskında çoğu kadın olmak üzere 19 kişi kaçırıldı.
Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
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