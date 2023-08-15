Ünlü yönetmen Lars von Trier internette kız arkadaş ilanı verdi

Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:11

Güncelleme: 15.08.2023 - 17:15

Şiddet ve cinsel içerikli filmleri tartışma konusu olan Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, sosyal medya hesabında "kendisi için uygun bir kız arkadaş ve ilham perisi" aradığını söyledi.

"İtiraf", "Melankoli", "Dogville" ve "Deccal" filmlerin yönetmeni Trier, Instagram paylaşımında "Bu paylaşım, sosyal medya hakkında en ufak bir bilgim olmadan, bir kız arkadaş/ilham perisi aradığım eski usul bir iletişim ilanı anlamına geliyor" ifadesinde bulundu.

Ünlü yönetmen paylaşımında ayrıca şu ifadelerde bulundu:

"Bu sefer kendimi neyin içine sürüklediğimi bilmiyorum. 67 yaşındayım, parkinson hastasıyım, obsesif kompulsif bozukluğum ve kontrollü alkolizmim var. Biraz şansım varsa hala birkaç iyi filmim kalmış olmalı. Tüm mızmızlanmalara rağmen, iyi bir günde, doğru partnerle, keyifli bir yol arkadaşı olabileceğim konusunda hala ısrar ediyorum. Sonsuz sabrınız için teşekkür ederim"

Trier paylaşımının sonunda iletişim için "[email protected]" e-posta adresini ekledi.

Trier, daha önce iki kez evlendi. 1987 yılında Cæcilia Holbek ile evlenen Trier, 1995'te ayrıldı. Trier, ilk evliliğinin bitişinden iki yıl sonra 1997'de Bente Frøge ile evlendi, ancak çift 2015'te ayrıldı.