Nijerya'da silahlı saldırı: 81 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın güneybatısındaki Sokoto eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 81 kişi kaçırıldı.

AA
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:42
Nijerya'da silahlı saldırı: 81 kişi kaçırıldı
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Nijerya'da Sabon Birni Milletvekili Aminu Boza Almustapha, yerel basına yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin Sokoto eyaletine bağlı Sabon Birni bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Almustapha, saldırıda 81 kişinin kaçırıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Almustapha, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktararak, kurtarma çalışmaları başlatıldığını söyledi.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.


Nijerya
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