Nijerya'da terör operasyonu: 6 Boko Haram üyesi öldürüldü
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya Sivil Ortak Görev Gücü (CJTF), Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde Boko Haram'ın kurduğu pazarda teröristlere operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist yakalandı.
Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.
Video Haberler
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
- Bursa’da tehlikeli yolculuk
- Ölen eşi ve 3 çocuğunun mezarlarını müzeye çevirdi
- Bursa'da hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza
- Müren balığını elleriyle besledi
- Esnaf isyan etti!
- Yaralı bulunan leylekler tedavi altına alındı
- Araçlar yolda kaldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmaris'te safari aracı devrildi
- Sedat Peker'den art arda paylaşımlar...
- Ölümden saniyelerle kurtuldu
- Erdoğan görünce 'toplanın' dedi
- Akşener canlı yayında açıkladı!
- Peker'den haberimize ilişkin açıklama
- '3 milyon Suriyeliye vatandaşlık' iddiası
- 50 metrelik ‘gemicik’ ilk kez görüntülendi
- İmamoğlu: 'Teşekkürü yürekten isterim ama...'
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı