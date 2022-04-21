Nijerya'da terör saldırısı: 12 ölü

21 Nisan 2022 Perşembe, 18:15

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, ülkenin kuzeyinde yeni bir saldırı gerçekleştirdi.



Terör örgütü Boko Haram, Yobe eyaletinde bir saldırı düzenledi. Yobe Eyalet Polis Sözcüsü Dungus Abdulkareem, teröristlerin eyaletin Geidam bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Abdulkareem, saldırıda aralarında bir polis ve iki kadının bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Abdulkareem ayrıca, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını belirterek, bölgedeki okulların da ateşe verildiğini ifade etti.