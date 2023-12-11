Nijerya'da yük kamyonu yayaları ezdi: 16 ölü, 27 yaralı

Nijerya'da yük taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak insanları ezdi. Kaduna eyaletinde meydana gelen kazada 16 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:28
Nijerya'da yük kamyonu yayaları ezdi: 16 ölü, 27 yaralı
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Müdürü Kabir Nadabo, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Kaduna-Abuja kara yolunda aşırı yük taşıyan kamyonun kontrolü kaybederek insanları ezdiğini belirtti.

Nadabo, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Nadabo, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.


Nijerya kamyon kaza

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