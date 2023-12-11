Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu gündemdeyken... Eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Beyoğlu'nda kaza yaptı, kadın ağır yaralandı!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:08

Güncelleme: 11.12.2023 - 09:39

İstanbul'da Beyoğlu'nda iddialara göre, Ömer Hayyam Caddesi’nde karşıdan karşıya geçmekte olan Pakize Özer isimli yurttaşa, Musaeed Ahmed Musaeed Hussein kontrolündeki aracın çarptığı belirlendi.

Pakize Özer hastaneye kaldırılırken, Hussein’in ise eski Yemen bakanlardan birinin oğlu olduğu öne sürüldü.

İFADESİNE CUMHURİYET ULAŞTI

Hussein ifadesinde, "Ben aslen yemen vatandaşıyım. Türkiye’ye gelme amacım babamı tedavi ettirmek içindir. Bugün babamla gezmeye çıkmıştık. Kullanmış olduğum araca bir kadın yanda çarptı. Bakmaya gittiğimde kadın şahsın baş kısmında kanama vardı. Bende kanamayı durdurmak için başörtüsüyle bağlayarak kanamayı durdurdum ve çevredeki vatandaşlar bize yardımcı oldu. Böyle bir kaza yaşanmasından kaynaklı çok pişmanım. Kendimde herhangi bir kusur olduğunu düşünmüyorum. Kadın şahıs yaya olmayan yerden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada aracıma yandan vurmak marifetiyle kazaya sebebiyet verdi" dedi.

YURTDIŞI YASAĞI KONULDU

Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker ise, ‘Kadın şu an hastanede olduğu için ifade alınabilecek durumda değil. Şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor. Müvekkilime yurtdışı yasağı konularak adli kontrole sevk edildi. Müvekkilim basit taksirde yaralamadan yargılanıyor’ ifadelerini kullandı.