Nijerya'da zincirleme kaza sonrasında yangın çıktı: En az 25 kişi öldü
Nijerya'da akaryakıt tankerinin 3 araca çarptığı trafik kazasının ardından yangın çıktığı, ilk belirlemelere göre 25 kişinin öldüğü açıklandı.
Nijerya'nın Kwara eyaletinde akaryakıt tankeri, yolcu otobüsü ve iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından çıkan yangında ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili açıklama yapan Kwara İtfaiye Servisi Sözcüsü Hassan Adekunle, Jebba-Bode kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin seyir halindeki yolcu otobüsü ve iki araca çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.
Adekunle, yangında ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını aktardı.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Adekunle, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
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