Yapay zekada üretildi: Aylık 346 bin TL'den fazla kazanıyor
Bir ajans tarafından üretilen yapay zeka Aitana sosyal medyada influencerlık yapmaya başladı. Sanal model ayda 364 bin TL'den fazla para kazanıyor.
Çevrimiçi ağ, yapay zeka modelleri ile dolup taşarken iş tanımları da değişiyor. The Clueless adlı bir tasarım ajansının kurucusu Rubén Cruz, yeni bir modellik sistemi üretti. Curz yapay zekadan oluşturduğu Aitana adlı karaktere modellik yaptırmaya başladı.
İspanyol, pembe saçlı ve mükemmel karın kaslarına sahip olan Aitana, tasarım dünyasında talep gören bir sanal model haline geldi.
Instagram'da 130 bin takipçisi olan Aitana, oldukça popüler oldu. Aitana ayda 12.600 dolar (mevcut kur ile 364 bin) kazanıyor.
The Clueless ekibi, Aitana'ya bir kişilik kazandırmak için yapay zeka ve tasarım uzmanlığını bir araya getirdi. Aitana'nın başarısı, ajansa olan talebi ve başka sanal modeller isteği arttırdı. Curz yapay zekanın ilerleyen dönemlerde günümüz fenomenlerinin yerini alacağını düşünüyor.
The Clueless ajansı, sadece mevcut estetiği yansıttıklarını ve gerçek influencer'lar ile markaların belirlediği standartları takip ettiklerini savunuyor.
The Clueless'un yapay zeka ile oluşturduğu modeller, modellik dünyasını şekillendirirken, sanal mükemmelliğin toplum üzerindeki etkisi ve reklamcılık sektöründeki potansiyel değişimler konusundaki tartışmaları tekrardan gündeme getirdi.
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