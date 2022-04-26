Nijerya'dan İngiliz Milletler Topluluğu dayanışma çağrısı

26 Nisan 2022 Salı, 17:16

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Ruanda'nın başkent Kigali'de haziranda düzenlenecek İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı.

Muhammed Buhari, İngiliz Milletler Topluluğu üye ülkelerini savunma alanında yakın çalışmaya ve küresel terörizme karşı mücadelede birbirlerini desteklemeye çağırdı.

Buhari, üye ülkelerin çeşitli çevrelerden geldiğini, ticaret ve güvenlik konularında farklı çıkarları olmaları nedeniyle beraber çalışmayacakları iddialarına inanmadığının belirterek, iş birliği yapıldığında bu iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamanın mümkün olduğunu ifade etti.

'TOPLULUĞUN GELECEĞİNİ TARTIŞMAK DOĞRU'

Muhammed Buhari, Commonwealth toplantısının, "kulüp" potansiyelinin yeniden tasarlandığı bir an olması gerektiğini kaydetti.

Buhari, Kigali'deki toplantıda üye ülkeler arasında daha fazla iş birliği yapılması gerektiğini belirterek, "Commonwealth'in geleceğini tartışmak doğru. Mevcut haliyle mükemmel bir şekilde sürdürülebilir olmasına rağmen, mevcut iş birliği seviyeleri beklentilerimizin sınırı olursa, üyelerine bir kötülük olacaktır" ifadesini kullandı.