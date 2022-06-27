Nijerya'dan petrol adımı: 57 petrol şirketine arama ruhsatı verecek
Nijerya, 57 petrol şirketine arama ruhsatı verecek.
Nijerya, petrol sahaları geliştirme haklarını kazanan 57 şirkete petrol arama ruhsatı vereceğini bildirdi.
Nijerya Petrol Üretim Düzenleme Komisyonu (NUPRC) Başkanı Gbenga Komolafe, yaptığı açıklamada, ülkedeki petrol sahalarında petrol aramak ve çıkarmak için yarın 57 şirkete ruhsat verileceğini duyurdu.
Kıyıda ve sığ sularda bulunan daha küçük petrol bloklardan oluşan petrol sahaları, yerel şirketler tarafından geliştiriliyor.
Afrika'nın en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı Nijerya, devlet maliyesini desteklemek ve ülkenin dövizinin büyük kısmını sağlayan petrol sektörüne yerel katılımı geliştirmek için sahalardaki üretimi artırmak istiyor.
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