Nijerya'dan son kullanma tarihi geçmiş aşılar için karar
Nijerya hükümeti, ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını imha edeceğini duyurdu.
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, geçmişte aşı kıtlığı nedeniyle ülkesinin uluslararası bağışçı ülkelerden son kullanım süresi az olan aşıları teslim aldığını belirtti.
Ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Covid-19 aşısının imha edileceğini kaydeden Shuaib, bunun gerçekleştirilmesi için NPHCDA'nın Nijerya Ulusal Gıda ve İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) ile iş birliği içinde olduğunu söyledi.
Shuaib, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.
Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta "geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Covid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına" dair iddiaları yalanlamıştı.
DSÖ, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Covid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.
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