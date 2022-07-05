Nijerya'nın Katolik rahip silahlı kişilerce kaçırıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Katolik rahip silahlı kişilerce kaçırıldı
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir Katolik rahibin kaçırıldığı bildirildi.
Silahlı kişiler, Kaduna eyaletinin Zambina bölgesinde Katolik rahip Emmanuel Silas'ı kaçırdı.
Olayın gerçekleştiği bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği, rahibin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.
Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.
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