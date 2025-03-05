Nikah masasından enkaz başına: Evleri havaya uçuruldu

Yayınlanma: 05.03.2025 - 11:02

Güncelleme: 05.03.2025 - 11:04

ABD’nin Chicago kentinde yeni evlenen bir çift, nikahlarını kıymaya gittikleri sırada büyük bir trajedi yaşadı. Nikah törenleri sırasında davetlilerden biri tarafından evleri havaya uçurulan çift, düğün gününde evsiz kaldı.

ABC 7 Chicago’nun haberine göre, Tom Davis ve Eleni Vrettos, 15 Şubat’ta hayatlarını birleştirirken, Cicero’daki evleri büyük bir patlamayla yerle bir oldu. Sigortasız olan evlerini kaybeden yeni evli çift, olayın şokunu yaşadı.

Gelin Eleni Vrettos, WGNTV’ye yaptığı açıklamada, "Gelinliğimle sokaktan aşağı koştum. Komşumuzun bahçesinden alevleri izliyordum. ‘Evet’ dedikten sadece birkaç dakika sonra bu haberi aldık" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

ŞÜPHELİ, DÜĞÜN MİSAFİRLERİNDEN BİRİ ÇIKTI

Polis kaynaklarına göre, patlamadan sorumlu tutulan kişi, 31 yaşındaki Anthony Avila-Puebla isimli düğün davetlisi. Şüpheli, nikah töreninde kısa bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı ve arabasını çiftin evine bir blok ötede park etti.

Yetkililer, Avila-Puebla’nın evin içine yanıcı sıvılarla girdiğini ve bir daha dışarı çıkmadığını belirtti. Patlamanın ardından yapılan incelemelerde, olay yerinde Avila-Puebla’nın cansız bedeni bulundu.

KOMŞULAR DA MAĞDUR OLDU

Patlamanın yol açtığı yangın, komşu binaya da sıçrayarak 11 ailenin evsiz kalmasına neden oldu. Ayrıca, çiftin evinde yaşayan altı kedi de olay sırasında kayboldu.

Vrettos ailesi, yaşanan trajedinin ardından GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yaklaşık 57 bin dolar toplandı. Aile, bağışların yeniden yapılanma ve sigorta sürecinde kendilerine destek olacağını belirtti.

Gelin Vrettos, "Bu bina neredeyse 40 yıldır aileme aitti. Burada büyüdüm, burada yaşadım ve bu topluma aidim. Şimdi her şeyi kaybettik" diyerek duygularını dile getirdi.

Yetkililer, patlamanın neden ve nasıl gerçekleştirildiğine dair detaylı bir inceleme başlattı. Olayın bir saldırı mı, kişisel bir hesaplaşma mı yoksa başka bir nedene mi dayandığı henüz netlik kazanmadı.