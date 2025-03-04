ABD'li milletvekilinden NATO çıkışı: Artık yeter, çekilme zamanı geldi

Yayınlanma: 04.03.2025 - 17:54

Güncelleme: 04.03.2025 - 17:54

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Anna Paulina Luna, ABD'nin NATO'dan "çekilmesi" çağrısında bulundu.

NATO ve BM'nin küreselci bir gündemi zorladığını savunan Luna, bunun "ABD'nin sonunu getirebileceğini" savundu.

Luna, NATO'nun, ABD'yi "Üçüncü Dünya Savaşı'na sürüklemek için bastırdığını" dile getirdi.

Luna, "Ancak onlar (müttefikler) kendi paylarına düşeni bile ödemiyorlar!" diye ekledi.

"Artık yeter!" diyen Luna, "ABD'nin NATO'dan çekilme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

NATO ÜYELERİNİN SAVUNMA HARCAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin askeri ittifaka yaptıkları katkıyı eleştirerek NATO üyelerinin savunmaya GSYH’lerinin yüzde 5’ini ayırmasını istedi.

NATO'nun savunma harcamalarına ilişkin tahminlerine göre, 2014'te sadece 3 NATO üyesi bu şartı karşılarken 2023’te bu sayı 10, geçen yıl 23'e yükseldi.

Hırvatistan, Portekiz, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Slovenya ve İspanya olmak üzere Avrupalı NATO ülkeleri ve Kanada halen mevcut yüzde 2 hedefine ulaşamadı.

ABD, açık ara farkla dünyanın en büyük askeri harcama yapan ülkesi olmaya devam ediyor.

Dolar bazında ABD, NATO ülkelerinin yıllık savunma harcamalarının yaklaşık üçte ikisini temsil etmekte ve tahmini 967 milyar dolar bütçe ayırıyor. Bu da 28,7 trilyon dolarlık ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 3,38’ine denk geliyor.