Nikahta 'şahit'siz dönem başlıyor

Letonya'da evlilikte "şahit" zorunluluğu kaldırılıyor.

AA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:09
Nikahta 'şahit'siz dönem başlıyor
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Letonya'da nikah işlemlerinin şahit bulunmaması durumunda da sürdürülmesine karar verildi.

Letonya Kamu Yayıncısı LSM'nin haberine göre, ülke meclisi Medeni Kanun'da birtakım değişikliklere gitti.

Buna göre, şahitlerin bulunmamasının evlenmeye engel teşkil etmeyeceğini öngören değişiklik kabul edildi.

Evlilik için geçerli ve gerekli belgeleri ilgili kurumlara sunan çiftlerin başvuruları kabul edilecek.

Kanundaki değişiklikler, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.


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Letonya şahit evlilik

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